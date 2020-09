Reggio Calabria: corto d’animazione del M5S per divulgare i punti principali della visione di Città Metropolitana

18 Settembre 2020 15:51

“Cara Libertà” è il corto d’animazione in illustrazione digitale minimal (storytelling politico) che il Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria ha deciso di scegliere come mezzo originale per divulgare i punti principali della propria visione di città metropolitana nei prossimi 5 anni. Al progetto hanno lavorato sei persone per un mese e mezzo. Il risultato sono 2 minuti e 47 secondi nei quali si parla di amore, amicizia, libertà, senso civico, impegno contro la ‘ndrangheta, inclusione sociale della disabilità, abbattimento barriere architettoniche, trasporto sostenibile, raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, servizi di mobilità intermodali, aeroporto del mediterraneo, economia, business internazionale.