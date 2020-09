Reggio Calabria: rinviato a ottobre 2021 il concerto dei Modà al PalaCalafiore

2 Settembre 2020 12:40

Reggio Calabria: nuove date dei concerti dei Modà previsti per il 2020

Esce oggi sulla pagina ufficiale Youtube dei Modà il video di “Cuore di cemento”, (prodotto da Friends&Partners – licenza esclusiva Casa Italia Records powered by Believe), il nuovo singolo attualmente in radio, caratterizzato da una forte carica rock, che segna un ritorno all’inconfondibile sound delle origini della band.Il video è girato in bianco e nero e sottolinea il ritmo incalzante della canzone grazie alla band che suona dal vivo riempiendo lo studio con la sua grande energia! Vede la regia Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis di Double Vision ed è stato girato ai Big Motion Studios.

Con l’occasione della pubblicazione ufficiale di “Cuore di cemento”, vengono rese note anche le nuove date dei concerti previsti per il 2020, che sono posticipati al 2021 a causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19.

Il concerto speciale all’Arena di Verona, previsto il 2 maggio 2020, è posticipato al 26 settembre 2020, per quanto riguarda il “Testa o Croce tour”, previsto a marzo 2020 e inizialmente rinviato all’autunno 2020, che prevedeva anche una data a Reggio Calabria, il concerto del PalaCalafiore sarà recuperato il 12 ottobre, sempre organizzato dalla Esse Emme Musica. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Tra le band di maggior successo in Italia, con all’attivo 7 album e decine di hit, i Modà sono: Kekko Silvestre (voce, pianoforte), Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica, chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria).