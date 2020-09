Reggio Calabria, la comunità di Pietrastorta scrive al Vaticano: “desideriamo riavere un pastore che abbia cura del suo gregge, rivogliamo la Chiesa aperta”

2 Settembre 2020 12:20

Una lettera-appello inviata alla stampa per segnalare la propria sofferenza per la situazione che si è venuta a creare nella Chiesa di Pietrastorta, frazione collinare di Reggio Calabria. Alcuni cittadini hanno scritto a StrettoWeb un testo con la richiesta di diffonderlo e renderlo noto pubblicamente:

“In data 21 luglio 2020 la Comunità di Pietrastorta ha inviato una lettera all’Arcivescovo della città Mons. Giuseppe Morosini, e per conoscenza alla Sacra Congregazione per il Clero, Città del Vaticano, che per brevità è qui riassunta”.

Questa lettera, nonostante la gravità della situazione denunciata, finora non ha ottenuto risposte.

La conclusione della missiva è eloquente e sufficiente per comprendere la questione: …”Il nostro desiderio (della Comunità n.d.r.) è quello di riavere un pastore che abbia cura del proprio gregge e che non permetta a niente e a nessuno, neanche alla pandemia, di disperderlo. Rivogliamo la chiesa aperta, le chiavi del Centro civico e la ripresa delle attività sempre svolte a Pietrastorta”.

“Nella sostanza denunciamo sfiducia nei confronti dell’attuale parroco don Paolo Ielo, il quale fin dal suo insediamento ha operato per bloccare le attività liturgiche e sociali della chiesa locale che avevano tenuto insieme per decenni un folto gruppo di persone con giovamento spirituale ma anche sociale della contrada, unico collante, attesa l’assenza dei servizi comunali.

Nella lettera lunga e puntuale, tra l’altro scriviamo:

…”La Comunità…risente di uno stato di abbandono e di assenza di guida spirituale che ci ha profondamente destabilizzato. Da una piccola comunità laboriosa, solida ed assidua alla frequentazione della messa domenicale…ci siamo lentamente e inesorabilmente dispersi in altre parrocchie che …ci hanno accolto e rincuorato… Nella prima riunione del Consiglio pastorale, che contava molti membri di Pietrastorta, don Ielo ha criticato l’organizzazione parrocchiale precedente, poi procedendo a rimuovere dagli incarichi alcune persone che ne avevano fatto parte negli anni precedenti…

Insieme con i nostri amici e fratelli di Condera abbiamo organizzato l’ingresso ufficiale in parrocchia del nuovo parroco e poi, come comunità di Pietrastorta, abbiamo anche organizzato una festa con crespellata per onorarlo e farlo sentire ben accolto anche nella nostra chiesa di Santa Croce… Proprio per farci conoscere e iniziare insieme un cammino di servizio alla Chiesa, abbiamo più volte richiesto un incontro come comunità, al fine di mettere a disposizione le nostre competenze e le nostre pluriennali esperienze e i nostri progetti per il futuro, già in itinere con il precedente parroco. Tale richiesta è rimasta ad oggi inevasa… Era stato realizzato il progetto per la costruzione della nuova chiesa e le nostre famiglie avevano già versato 20.827,50 euro, depositati nell’unico conto bancario della parrocchia Condera- Pietrastorta. Chiediamo che i fondi raccolti siano restituiti alla Comunità di Pietrastorta… “

“Il parroco don Ielo non ha preso in considerazione il nostro progetto e senza renderci partecipi ha sospeso la celebrazione della santa messa a Pietrastorta e una volta arrivato il Covid, ha sostenuto che la chiesa non poteva essere riaperta in quanto priva delle distanze di sicurezza…

Già dai primi contatti abbiamo percepito un’aria di tensione e di scarsa disponibilità al dialogo”.

La smobilizzazione è stata attuata progressivamente, diremmo secondo un progetto d’azione.

“…ha proibito alle mamme e catechiste di svolgere con i propri figli il catechismo a Pietrastorta…il nutrito gruppo dei ministri straordinari della Comunione che si recava presso le abitazioni dei malati per distribuire la Santa Eucaristia ora non c’è più..niente funerali e non ora per il Covid, ma da quando si è insediato…abolita la tradizionale fiaccolata del 14 settembre alla santa Croce e le nostre belle serate in piazza non ci è stato consentito di farle”.

La Comunità, fortemente risentita e delusa, si è rivolta alla stampa, perché la Curia ha taciuto e non ha adottato alcuna iniziativa, né l’ha fatto il diretto interessato. Ricordiamo che il sacerdote, meglio se parroco, è chiamato a servire, ad accogliere, ad ascoltare, non ad essere servito, ad unire e non a dividere”.