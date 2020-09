Reggio Calabria, la comunità di Pietrastorta: “risposta dell’Arcidiocesi ci offende, non saremmo cristiani perché abbiamo scritto ai giornali? Domenica non parteciperemo alla messa”

5 Settembre 2020 11:26

La comunità di Pietrastorta risponde all’Arcidiocesi e annuncia di non partecipare alla S. Messa di domenica

La comunità di Pietrastorta ha risposto ad un comunicato dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova. Ecco la lettera:

“Egregio don Paolo,

le comunichiamo che domenica non parteciperemo alla S. Messa, da lei annunciata. Non è il Covid che ci spaventa, ma vogliamo significare a lei e all’Arcivescovo che:

la S.Messa a Pietrastorta è solo una delle questioni, di cui alle nostra lettera del 21/07/2020, è rimasta senza risposte.

Innumerevoli sono le altre questioni da noi poste. La questione, che avremmo desiderato affrontare con rispetto di tutti e nella verità, è ora assodata dalla pubblicazione del 04/09/2020 di una lettera dell’Arcidiocesi piena di inesattezze e tra l’altro offensiva di tutti noi. A chi addita il nostro comportamento poco “cristiano”, nell’aver manifestato il nostro malcontento attraverso le testate giornalistiche, rispondiamo che è stato una conseguenza ad una mancata risposta della lettera del 21/07/2020, nonché delle numerose richieste di incontri rimaste inevase.

Ricordiamo che la nostra lettera del 21/07/2020 è stata firmata da cinquantuno persone, in gran parte capi di famiglia e le firme sarebbero state molte di più se non fosse stato il periodo estivo. Nell’articolo dell’Arcidiocesi, dove si afferma che sono state raccolte le testimonianze della delegazione della comunità di Pietrastorta, precisiamo che tra di esse non vi era nessuno dei firmatari della lettera.

Infine, non comprendiamo come mai non si tiene conto del Covid nella programmazione della S.Messa per la prossima domenica, mentre il Sig. Vescovo si è rifugiato proprio nel Covid sulla sua lettera alla gazzetta.

Per quanto esposto sopra chiediamo udienza, nella stessa sede con entrambi per un confronto.

Ci riserviamo di rispondere nelle sedi opportune e pubbliche per l’affermazione della verità”.