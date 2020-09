Reggio Calabria: al comune di Varapodio il premio Italive

3 Settembre 2020 13:48

Il Comune di Varapodio (RC), grazie al “Presepe di Pasqua”, ha ricevuto il premio Italive 2019 per l’evento più votato in Italia nella categoria “Mostre, Mercati e Fiere”. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Italive, progetto promosso da Comitas in partnership con Autostrade per l’Italia, Coldiretti e ConsumerLab realizzato da Markonet, che informa gli automobilisti su quello che accade nel territorio che attraversano, proponendo un calendario aggiornato dei migliori eventi organizzati e segnalando ciò che si produce nel territorio, mediante una scelta di prodotti eccellenti e di offerte enogastronomiche. Attraverso una selezione avvenuta tra gli eventi recensiti sul sito web di Italive e in base ai giudizi espressi dai turisti e al parere di una commissione di esperti che ha valutato l’originalità, l’organizzazione e la comunicazione, il “Presepe di Pasqua” è risultato l’evento più votato in Italia nella categoria “Mostre, Mercati e Fiere”, aggiudicandosi il premio Italive 2019. A causa del Covid non è stato possibile premiare di persona i sindaci dei Comuni vincitori: Italive.it ha così pensato di organizzare una cerimonia virtuale, pubblicando sulla pagina web di Italive una breve clip per ogni comune vincitore dove sindaci e organizzatori raccolgono il premio e illustrano gli eventi sul proprio territorio. Nel 2019 sono arrivate alla redazione 16.950 segnalazioni di eventi organizzati, di cui 5.238 selezionati per essere avviati alle votazioni degli automobilisti al fine di valutarne il gradimento. Altri criteri sono: organizzazione, competenza, affidabilità, storicità, originalità, attrattività e comunicazione; gli eventi selezionati hanno ricevuto oltre 785.000 giudizi di valutazione da 3,56 milioni di viaggiatori.