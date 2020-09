Reggio Calabria, il Comune revoca ad Angela Marcianò la piazza (già concessa) per il comizio finale. La denuncia di Luciano Simone: “era già successo per il concerto di Capodanno, evidentemente sono particolarmente sfortunato…” [INTERVISTA]

12 Settembre 2020 21:46

Reggio Calabria, intervista a Luciano Simone: il Presidente del Comitato “Corso Sud”, candidato al consiglio comunale in sostegno ad Angela Marcianò, svela i retroscena di un episodio gravissimo ai microfoni di StrettoWeb

Un episodio gravissimo, che il gruppo civico che sostiene Angela Marcianò alle elezioni comunali di Reggio Calabria vuole denunciare perseguendo ogni via legale. Intanto, raggiunto dai microfoni di StrettoWeb, il candidato della lista civica “Per Reggio Città Metropolitana”, Luciano Surace, ha raccontato come sono andate le cose, partendo dall’episodio del Capodanno 2019, quando il Comune aveva imposto la chiusura anticipata dei Mercatini di Natale organizzati dallo stesso Comitato il 30 dicembre per un fantomatico concerto di Capodanno che poi non c’è mai stato. Adesso un altro episodio, ancora più grave perchè compromette la regolarità della campagna elettorale: il Comune aveva già autorizzato il comizio finale di Angela Marcianò a piazza Duomo per la serata di Venerdì 18, con un documento ufficiale del 27 Agosto. Adesso, però, il dietrofront: a stabilire chi potrà fare il comizio finale a piazza Duomo sarà un “sorteggio“. A cui, ovviamente, Angela Marcianò ha deciso con amarezza di non partecipare. “Magari ci avrebbero sorteggiato alle 14, chissà…” conclude Simone.

Di seguito l’intervista completa: