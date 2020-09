Reggio Calabria, il Comune non rimborsa i libri di testo della primaria: genitori infuriati, “ormai anche la scuola elementare è diventata un lusso”

12 Settembre 2020 16:25

Caos rimborso cedole libri di testo per la scuola primaria nel Comune di Reggio Calabria

“Inizia un anno scolastico che si preannuncia particolarmente difficile a causa delle criticità operative di applicazione delle misure di contenimento proposte dai nostri governanti, del rischio di nuove chiusure con l’arrivo dei primi starnuti e, non ultime, delle difficoltà economiche di chi si è ritrovato senza lavoro o ancora in attesa del pagamento della cassa integrazione. Si, perché anche far seguire ai propri figli il percorso della scuola dell’obbligo è diventato ormai un lusso, in particolare nella nostra città, dove si è addirittura costretti a pagare i libri di testo in uso nella scuola primaria che in realtà dovrebbero essere forniti gratuitamente dall’Amministrazione Comunale”. Lo denuncia, in una lettera inviata a StrettoWeb, un cittadino di Reggio Calabria, genitore di bambini che frequentano la scuola elementare.

“Alcune librerie della città infatti non hanno ancora ricevuto il rimborso, da parte del Comune, dei libri di testo utilizzati dagli alunni nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 ed oggi noi genitori ci ritroviamo addirittura ad anticipare quelli relativi ai libri di quello che inizierà a breve, per conto dell’Amministrazione Comunale che i fondi li ha ma magari li utilizza per altre cause ritenute prioritarie. Pare inoltre che si facciano scelte di comodo anche nella scelta delle librerie alle quali erogare per prime il contributo. In altre città d’Italia i genitori non pagano alcun euro per i libri di testo, in quanto la corresponsione del rimborso alle librerie è quasi immediata a seguito della consegna delle cedole.

Come mai nella nostra città diventa tutto così difficile?

Rileggo un articolo datato 18 Settembre 2019 in cui una concittadina lamentava la medesima situazione: nulla è cambiato e nessuna risposta è stata fornita dagli organi preposti.

Chi di competenza (dirigenti, sindaco) deve spiegare il perché, in un periodo in cui si moltiplicano le erogazioni di bonus per le più svariate attività (vacanze, mobilità, ecc.) nella nostra città non si riesce a garantire alle famiglie un diritto sancito dalla legge quale la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria”.

Lettera firmata