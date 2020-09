Reggio Calabria, il Comitato “Diramazione Lombardo” organizza un incontro con i candidati a sindaco

10 Settembre 2020 09:28

“Il Comitato “Diramazione Lombardo”, in vista delle prossime elezioni amministrative, invita tutti i candidati a Sindaco della Città di Reggio Calabria”, è quanto afferma il Presidente, Giuseppe Andidero. “L’iniziativa si pone l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’annosa situazione in cui versa, da più di due anni, la strada in questione. Le problematiche relative alla rete idrica, fognaria, al manto e sottomanto stradale, all’illuminazione, purtroppo, più volte denunciate, non hanno trovato soluzione negli ultimi anni. L’incontro è previsto nella giornata di lunedì 14 settembre 2020, alle ore 18,00 in Via Sbarre Superiori diramazione Lombardo (ingresso traversa, angolo Viale Europa). E’ invitata, fin da ora, la cittadinanza residente, con espressa raccomandazione di rispettare le norme anti Covid-19, previste dall’ultimo DPCM del 7 settembre 2020”, conclude.