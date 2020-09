Reggio Calabria, la cittadinanza di Rosario Valanidi: “da 10 giorni disservizi idrici”

25 Settembre 2020 13:09

Reggio Calabria, la cittadinanza: “sono oramai più di 10 giorni che la località di Rosario Valanidi è interessata da un disservizio idrico che comporta la totale assenza di fornitura idrica nelle abitazioni”

“Sono oramai più di 10 giorni che la località di Rosario Valanidi è interessata da un disservizio idrico che comporta la totale assenza di fornitura idrica nelle abitazioni. La situazione è arrivata ad avere risvolti quasi comici, in quanto persiste una non conoscenza del perché vi è questo disservizio, vista anche la continua non risposta da parte dei “papi” dirigenti e responsabili del servizio idrico cittadino, troppo impegnati a rispondere a cittadini e forze dell’ordine, ma che sicuramente a fine mese non saranno così impegnati nel controllare se il cospicuo compenso economico sia correttamente arrivato nelle loro casse”, è quanto scrive in una nota la cittadinanza di Rosario Valanidi. “La situazione è critica –prosegue- il servizio autobotte non rifornisce tutte le abitazioni ma solo chi si è “prenotato”, perché per il comune di Reggio Calabria non ha più in cima alle proprie priorità la salute ed il benessere del cittadino. Molte abitazioni non hanno mai ricevuto il supporto comunale, e si sono addirittura dovuti rimboccare le maniche riempiendo da se le cisterne da un vecchio e storico lavatoio, con altissimi rischi per la propria salute igenica, ma vista l’assenza da giorni di acqua nei rubinetti , non avendo più la possibilità di lavarsi e di cucinare, ci si attiva ovviamente in ogni modo, ma tutto ciò è ridicolo ed increscioso. In zona vi sono persone positive al COVID-19, che si sono dovute prenotare per il servizio autobotte, che li ha riforniti un’unica e sola volta, persone che non possono uscire per tentare di riempire le proprie cisterne, e che quindi versano in condizioni al limite dell’umanità vista la gravissima situazione igienica comportata dalla mancata erogazione idrica, ma non sono da meno le condizioni di alcune famiglie che hanno a carico soggetti con gravi disabilità, che non possono più lavare i propri parenti, e tutto ciò nel 2020, in una città che per anni, non solo in questa amministrazione ma anche nelle passate, si è definita “moderna e civile”, tutto ciò è ridicolo nonché gravissimo, visto per altro che sono sempre le frazioni di Immacolata, Rosario Valanidi , Arcoleo, Velenata ad essere sempre interessate da tali disservizi, mentre altre frazioni limitrofe sono sempre “tutelate”, ma il motivo è “oscuro” come “oscura” è il motivo di tutta questa situazione”.

“Molti cittadini – aggiunge la nota- si sono rivolti esasperati al comando di stazione Carabinieri Locale, ed al comando di Polizia Locale del comune, che celermente si sono adoperati, ma vi è stato qualche operatore comunale al centralino che ha addirittura risposto seccatamente dicendo che non fosse competenza loro. Ricordando che l’ente di controllo in materia giuridica verso le incompetenze del comune è proprio la Polizia Locale, e ringraziando il corpo per quei Signori agenti ed ufficiali che si sono messi a servizio nelle loro competenze e limitazioni e l’arma dei Carabinieri da sempre vicina ai cittadini, Denunciamo un totale abbandono ed una situazione critica ed esplosiva nella zona, abbandonata da tutto e tutti, e tramite mezzo stampa tentiamo ancora di avere una risposta ed un aiuto, perché non possono essere le elezioni comunali a bloccare l macchina operativa, e vorremmo chiamare in causa Sindaco attuale e sindaci passati, assessori e consiglieri di ogni fazione, di questa amministrazione e delle passate, che non si sono spesi per tutelare il cittadino e che hanno portato a questa vergognosa situazione, chiediamo che vengano almeno a dare in presenza risposte , che vedano coi loro occhi la condizione in cui fanno vivere i propri cittadini, prima di chiedere voti al telefono o mandare tramite terzi volantini elettorali, visto che solo gli operatori addetti al monovramento delle condotte rispondono si alle chiamate, ma con fare saccente tale da aver portato la situazione più e più volte ad esasperarsi, con rischio di azzuffate vista la critica situazione in atto. Vorremmo ricordare come L’ONU riconosce il diritto di libero e costante accesso all’acqua come fonte primaria nel Diritto alla vita, ma forse a Reggio Calabria vigono altre leggi che noi ignoranti cittadini disconosciamo”, conclude la nota.