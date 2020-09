Reggio Calabria, chiuse al traffico tutte le strade intorno piazza Duomo da domani per 6 giorni durante la Festa per la Madonna della Consolazione: divieti di sosta e di circolazione, tutti i DETTAGLI

10 Settembre 2020 11:44

Reggio Calabria, tutti i provvedimenti per i sei giorni di Festa di Madonna intorno piazza Duomo: i dettagli

L’ufficio stampa del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini delle modifiche della circolazione in occasione dei festeggiamenti religiosi in onore della Festa della Madonna della Consolazione nelle strade intorno a Piazza Duomo. Il dirigente, Salvatore Zucco, spiega a StrettoWeb che si tratta di provvedimenti legati alla doppia esigenza di cinturare piazza Duomo e filtrare l’ingresso delle persone per le esigenze del distanziamento sociale anti-Covid

Nel documento ufficiale, il dirigente Zucco spiega che “vista la pec del 1.9.2020 dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, acquisita con prot. n. 146809 del 1.9.2020, con la quale viene trasmesso il programma dei festeggiamenti religiosi della Madonna della Consolazione; Considerato che a seguito riunione presso la Questura del 9.9.2020 si è stabilito di disciplinare diversamente la circolazione nelle aree interessate e nelle vie adiaceni sid dalle ore 19 di venerdì 11.09.2020 e fino alle ore 8 di mercoledì 16.09.2020; Richiamato l’art. 38 comma 3 del nuovo codice della strada che ammette la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenze, urgenze e necessità in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 di cui sopra; Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n.285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada; Visti i D.D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e n. 610 del 16.09.1996; Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali emanato con D.lgd. n. 267 del 18.08.00; Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città“;

ORDINA

Divieto di sosta con zona rimozione in

Via Crocefisso , ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Gaspare del Fosso e la via San Francesco da Paola;

, ambo i lati, nel tratto compreso tra la via Gaspare del Fosso e la via San Francesco da Paola; Via Tommasini , lato nord, nel tratto compreso tra la via dei Correttori ed il Corso Garibaldi;

, lato nord, nel tratto compreso tra la via dei Correttori ed il Corso Garibaldi; Via T. Gulli , lato sud, nel tratto compreso tra la via dei Correttori ed il Corso Garibaldi;

, lato sud, nel tratto compreso tra la via dei Correttori ed il Corso Garibaldi; Via Cavour, lato sud, nel tratto compreso tra la via dei Correttori ed il Corso Garibaldi;

dalle ore 14 dell’11.09.2020 alle ore 8 del 16.09.2020 divieto di sosta con zona rimozione in:

Via San Francesco da Paola e via T. Campanella , ambo i lati, nel tratto compreso tra la via XXI Agosto e la via S. Stefano da Nicea;

e via , ambo i lati, nel tratto compreso tra la via XXI Agosto e la via S. Stefano da Nicea; Via Guglielmo Pepe , lato nord, nel tratto tra Via San Francesco da Paola e Corso Garibaldi;

, lato nord, nel tratto tra Via San Francesco da Paola e Corso Garibaldi; Via Vollaro, ambo i lati, nel tratto tra via Vittorio Veneto e via Corso Garibaldi;

dalle ore 14 dell’11.09.2020 alle ore 8 del 16.09.2020 l’interdizione del transito veicolare in:

Via San Francesco da Paola e via T. Campanella nel tratto compreso tra la via XXi Agosto e la via Santo Stefano da Nicea;

e via nel tratto compreso tra la via XXi Agosto e la via Santo Stefano da Nicea; Via Crocefisso , nel tratto compreso tra Via Gaspare del Fosso e Via San Francesco da Paola;

, nel tratto compreso tra Via Gaspare del Fosso e Via San Francesco da Paola; Via Tommasini , nel tratto compreso tra la Via dei Correttori e Corso Garibaldi;

, nel tratto compreso tra la Via dei Correttori e Corso Garibaldi; Via T. Gulli , nel tratto compreso tra Via dei Correttori e Corso Garibaldi;

, nel tratto compreso tra Via dei Correttori e Corso Garibaldi; Via Cavour , nel tratto compreso tra via dei Correttori e Corso Garibaldi;

, nel tratto compreso tra via dei Correttori e Corso Garibaldi; Corso Garibaldi nel tratto compreso tra Via Lemos e Via del Plebiscito;

dalle ore 20 dell’11.09.2020 alle ore 8 del 16.09.2020 eccetto mezzi di soccorso e di polizia percorso alternativo:

Via XXI Agosto – Viale Matteotti / Via Domenico Muratori

I bus Atam e i mezzi pesanti dalle ore 19 dell’11.09.2020 alle ore 8 del 16.09.2020 seguiranno il seguente percorso alternativo:

Corso Garibaldi – Via Aspromonte – Via San Francesco da Paola – Via G. Pepe – Corso Matteotti – Viale Zerbi/Via Vollaro – Via Roma/ Via del Torrione.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenute a cura e spese della società Castore SPL.

La Polizia Municipale, nonchè gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L’ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.