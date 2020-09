Reggio Calabria, è caos scuole. Vitrioli e Principe di Piemonte: “aspettiamo ancora le aule dal Comune, i banchi e i docenti dal Governo. Così è impossibile”

17 Settembre 2020 10:47

Reggio Calabria, la lettera della Preside di Vitrioli e Principe di Piemonte Dott.ssa Maria Morabito scuote la città: “non abbiamo gli spazi e gli strumenti”

In gran parte d’Italia, le scuole hanno già riaperto dal 14 Settembre. Le Regioni del Sud, approfittando dell’appuntamento elettorale di 20 e 21 Settembre, hanno deciso di spostare l’inizio dell’anno scolastico alla prossima settimana, in coerenza con l’andamento stagionale e l’inizio delle scuole che storicamente vede gli alunni del Nord tornare in classe a inizio Settembre e quelli del Sud alla fine del mese. Così anche in Calabria, come in Sicilia, Puglia, Campania, Sardegna Basilicata e Abruzzo, si tornerà in classe la prossima settimana, dopo le elezioni, tra 22 e 24 Settembre in base agli Istituti che saranno seggio elettorale e quelli che invece non verranno utilizzati per il voto. A differenza del resto d’Italia, quindi, in Calabria c’è ancor più tempo per organizzarsi in modo adeguato rispetto alle misure di prevenzione del contagio da Coronavirus, e per far ripartire la scuola in sicurezza dopo l’emergenza sanitaria. Nonostante sei mesi (abbondanti) di tempo per prepararsi al meglio, però, a Reggio Calabria ci sono tanti istituti in enorme difficoltà per le mancanze dell’Amministrazione Comunale, che – evidentemente concentrata sulla campagna elettorale – si è ricordata di dover reperire nuove aule soltanto l’8 Settembre (!!!) pubblicando un bando con scadenza l’11 settembre (!!!!!) a cui ancora non c’è stato alcun seguito.

A rompere il silenzio è stata la Preside di Vitrioli e Principe di Piemonte, dott.ssa Maria Morabito. La dirigente ha scritto una lettera sulla ripartenza dell’anno scolastico indirizzata ad alunni, docenti, genitori e personale ATA, denunciando l’impossibilità di ripartire in queste condizioni e l’obbligo di ricorrere alla didattica a distanza. Nella sua lettera, la preside denuncia le mancanze dell’Amministrazione Comunale nel reperimento delle aule, e quelle del Governo per quanto riguarda banchi, sedie, docenti e personale necessari alle rinnovate esigenze scolastiche ma mai pervenuti, nonostante gli annunci sui social e in televisione.

Di seguito pubblichiamo integralmente il testo della lettera: