Reggio Calabria, Cannizzaro smonta il libro “Chi Fici Falcomatà”: “un lungo elenco di bugie e falsità, deve solo vergognarsi” [VIDEO]

27 Settembre 2020 13:49

Reggio Calabria, Cannizzaro durissimo contro Falcomatà in vista del ballottaggio: “lo stiamo facendo noi il libro di quello che doveva fare e non ha fatto, lo distribuiremo nei prossimi giorni”

Dall’Aeroporto Tito Minniti al parcheggio multipiano di via Rausei, dalle isole ecologiche al campo di calcio di Ciccarello, dal Miramare al campo di calcio di Pellaro, dagli orti urbani alla concessione dei terreni agricoli comunali per le start up: stamattina durante la conferenza del centrodestra unito per Minicuci Sindaco in vista del ballottaggio, il coordinatore provinciale di Forza Italia e deputato del partito liberale Francesco Cannizzaro ha smontato punto per punto le fake news del libro elettorale “Chi Fici Falcomatà”. Scorrendo punto per punto, Cannizzaro si è particolarmente soffermato sulle donne vittime di violenza e sulle persone con disabilità, e rivolto a Falcomatà ha detto: “è veramente vergognoso dire che tu hai istituito una casa per le donne vittime di violenza. Non è vero e hai completamente abbandonato Maria Antonietta Rositani, a cui va il mio saluto affettuoso. Non c’è nessun servizio di politiche sociali, ai disabili fai pagare le tasse e sfido a trovare un disabile di questa città inserito in un contesto lavorativo da Falcomatà, se qualcuno me lo trova gli pago una cena. Sono invece orgoglioso della mia amica Giusy Versace, se c’è un paladino della disabilità in Italia è proprio lei, perchè ha portato delle leggi e le ha fatte approvare, ha portato emendamenti e li ha fatti approvare, da governi avversi. Ed è reggina, ed è di Forza Italia“.

Ecco il video: