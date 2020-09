Reggio Calabria, un modo particolare per tentare la fortuna: un candidato a sindaco per ogni sistema del Superenalotto, ecco l’idea della ricevitoria Matchpoint Marcianò

19 Settembre 2020 12:15

Reggio Calabria, i proprietari della ricevitoria Matchpoint Marcianò hanno pensato ad una giocata particolare in vista delle Elezioni Comunali

Ormai a Reggio Calabria non si parla d’altro che delle Elezioni Comunali. La campagna elettorale può dichiararsi conclusa, l’attesa è finita e soltanto un giorno separa i reggini dal giorno delle votazioni. Per le vie della città si percepisce grande trepidazione ed ogni scusa è buona per cercare un confronto su chi sarà il prossimo sindaco. Che sia questo l’argomento principale lo dimostra anche il fatto che i nome e i volti dei candidati sono finiti addirittura sui sistemi delle schedine del Superenalotto. E’ molto simpatica infatti l’idea dei titolari della ricevitoria Matchpoint Marcianò, che in occasione delle elezioni hanno pensato bene di intitolare al nome di quattro giocate i nomi di Angela Marcianò, Antonino Minicuci, Klaus Davi e Giuseppe Falcomatà. Un modo particolare per tentare la fortuna, provando ad acquistare una colonna del sistema in base al proprio candidato a sindaco preferito. In alto la FOTO.