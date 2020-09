Reggio Calabria: lunedì la benedizione del Bus Atam intitolato alla Madonna della Consolazione

11 Settembre 2020 16:21

Reggio Calabria: lunedì, 14 settembre alle ore 10:00 a Piazza Italia si terrà la benedizione da parte dell’Arcivescovo Metropolita Giuseppe Fiorini Morosini

Lunedì, 14 settembre 2020 alle ore 10:00 a Piazza Italia si terrà la benedizione da parte dell’Arcivescovo Metropolita Giuseppe Fiorini Morosini, del primo dei Bus che riporta il nome scelto con il percorso partecipato dai cittadini, “Chiamami per Nome”. Gli autobus oggetto di queste personalizzazioni sono i nuovi autobus, acquistati mediante il finanziamento del programma europeo Pon metro, in nome della buona mobilità e del rispetto dei beni comuni. Cittadini, utenti di Atam e studenti hanno partecipato numerosi indicando il nome che avrebbero voluto dare a 25 autobus, 14 già in strada ed i rimanenti di prossima immissione. Il primo autobus sarà intitolato alla Madonna della Consolazione e quale migliore occasione che le Festività Mariane, per presentarlo alla cittadinanza?

All’evento parteciperanno:

il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà,

l’Assessore, Giuseppe Marino,

il Consigliere delegato alle Partecipate Francesco Gangemi,

l’Amministratore Unico di ATAM Francesco Perrelli

A questo primo appuntamento seguiranno gli altri che coinvolgeranno man mano le realtà oggetto della personalizzazione.