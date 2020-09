Reggio Calabria: arriva il primo Bus intitolato alla Madonna della Consolazione [FOTO E VIDEO]

14 Settembre 2020 11:39

Reggio Calabria: il Bus ATAM è stato benedetto questa mattina a Piazza Italia

E’ stato benedetto questa mattina a Piazza Italia a Reggio Calabria, da parte dell’Arcivescovo Metropolita Giuseppe Fiorini Morosini, il primo Bus ATAM intitolato alla Madonna della Consolazione proprio in occasione delle Festività Mariane. Gli autobus oggetto di queste personalizzazioni sono i nuovi bus acquistati mediante il finanziamento del programma europeo Pon metro, in nome della buona mobilità e del rispetto dei beni comuni. Il nome del bus “CHIAMAMI PER NOME” è stato scelto da cittadini, utenti di Atam e studenti che hanno partecipato indicando il nome che avrebbero voluto dare a 25 autobus, 14 già in strada ed i rimanenti di prossima immissione.