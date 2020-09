Reggio Calabria, bottiglia incendiaria contro il portone d’ingresso del consultorio. Minicuci: “grande dispiacere per quanto successo”

18 Settembre 2020 14:25

Reggio Calabria, Minicuci: “apprendo con grande dispiacere del triste evento che ha visto il “Centro Servizi Sociali per la Famiglia” vittima di una intimidazione”

“Apprendo con grande dispiacere del triste evento che ha visto il “Centro Servizi Sociali per la Famiglia” vittima di una intimidazione. Si tratta di un gesto vile, ancor più indecente considerato che è stato perpetrato nei confronti di chi, da più di 30 anni, opera in favore della comunità. Viviamo un momento storico in cui valori importanti come l’altruismo e la volontà di sostenere gli ultimi sono messi in discussione”. E’ quanto scrive Antonino Minicuci, candidato a Sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di centrodestra. “Realtà come il “Centro Servizi Sociali per la Famiglia” – prosegue- sono più che mai baluardi fondamentali, soprattutto in un territorio come il nostro. Episodi come quello accaduto ieri notte, non fanno che aumentare lo sconforto e l’allarme sociale. Dobbiamo lavorare tanto in questa direzione, difendendo con le unghie chi opera con sacrificio nel campo del sociale. A don Marco Scordo, parroco del Crocifisso, a Roberto Pennisi, direttore del “Centro Servizi Sociali per la Famiglia” e in generale a tutti i cittadini che operano e fanno parte del centro, io e tutta la coalizione di centrodestra rivolgiamo un pensiero di sentita vicinanza. Vi abbracciamo, siamo con voi”, conclude.