Reggio Calabria, bottiglia incendiaria contro il portone d’ingresso del consultorio: la solidarietà dell’Associazione Biesse

20 Settembre 2020 15:42

Reggio Calabria, Siviglia: “appresa la notizia dell’atto vandalico che ha colpito il Centro Servizi Sociali per la Famiglia il Consultorio Diocesano sento il dovere di associarmi allo sgomento e al dolore di un’intera comunità”

“Appresa la notizia dell’atto vandalico che ha colpito il Centro Servizi Sociali per la Famiglia il Consultorio Diocesano sento il dovere, anche a nome dell’Associazione che rappresento Biesse, associazione culturale Bene Sociale, di associarmi allo sgomento e al dolore di un’intera comunità”. E’ quanto scrive in una nota la Presidente Biesse, Bruna Siviglia. “Piena vicinanza a tutti i volontari ed al Dott..Roberto Pennisi direttore del Consultorio che da anni e nell’assoluta gratuità, si spendono in questa straordinaria struttura al servizio della collettività. Mi preme sottolineare che la nostra Associazione, da tempo, aveva deciso di conferire il Premio BiEsse proprio al dr.Pennisi per l’attività che, con professionalità ed in silenzio, presta per la Collettività. Un gesto, per altro. assolutamente inspiegabile per un centro dove operano anche tanti volontari da quasi quaranta anni e voluto dalla Curia per offrire assistenza a coppie in difficoltà. Si tratta di un atto vile ed inqualificabile, da condannare fermamente. Da sempre come associazione siamo stati vicini e abbiamo collaboratore con il Consultorio, continueremo a farlo con maggiore forza ed impegno”, conclude la nota.