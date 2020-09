Reggio Calabria, bottiglia incendiaria contro il portone d’ingresso del consultorio: indaga la Polizia [FOTO]

17 Settembre 2020 16:13

Reggio Calabria: il fatto è accaduto nella notte, la polizia ha avviato le indagini per risalire ai responsabili

Questa notte ignoti hanno lanciato una bottiglia incendiaria contro il portone d’ingresso del consultorio diocesano “Centro Servizi Sociali per la Famiglia” che si trova in via Tagliavia a Reggio Calabria, ubicato nello stabile della parrocchia San Sebastiano Martire al Crocifisso. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili e stabilire quali potrebbero essere state le cause che hanno portato ad un tale gesto. La denuncia del gesto intimidatorio e’ stata inoltrata alla polizia di Stato dal direttore del centro, il ginecologo Roberto Pennisi. “Il consultorio – ha detto all’AGI Pennisi – opera da quasi 40 anni, voluto dalla Curia arcivescovile per assistere non solo le gestanti, ma anche le coppie in difficolta’ e quanti si trovano in stato di particolare bisogno. Siamo sinceramente sorpresi – ha commentato Pennisi – di questo gesto che mortifica tutti noi operatori di ispirazione cattolica impegnati in questo particolare momento della vita sociale ed economica d’ Italia e di Reggio Calabria dove le persone in difficolta’ scontano ritardi atavici e gravi disfunzioni del sistema socio-sanitario“. Con Roberto Pennisi, nel consultorio lavorano altre due ginecologhe, una pediatra, due psicologhe e quattro assistenti sociali.

Bottiglia incendiaria contro il portone del consultorio, la solidarietà dell’Ass. Irene Calabrò

“L’assessore Irene Calabrò esprime solidarietà e vicinanza al dott. Roberto Pennisi ed a tutti gli operatori del Consultorio diocesano reggino per l inqualificabile gesto perpetrato alla struttura. Nessuno pensi di intimidire l’azione libera, coraggiosa e solidale di professionisti dediti all’ascolto ed al supporto di persone bisognose di attenzioni e cure. La Città è con voi e condivide il valore della vostra azione. Grazie!”. Lo afferma in una nota l’Ass. Irene Calabrò.