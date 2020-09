Reggio Calabria: pericolosa buca in pieno centro nei pressi del Consiglio Regionale [FOTO]

29 Settembre 2020 22:20

Reggio Calabria: buca in pieno centro nei pressi del Consiglio Regionale a Palazzo Campanella, le immagini

Pericolosa voragine in pieno centro a Reggio Calabria nei pressi del Consiglio Regionale a Palazzo Campanella. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la buca crea disagio agli automobilisti ed ai pedoni. In alto la fotogallery.