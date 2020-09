Reggio Calabria, Bar Winner apre un nuovo locale in pieno centro: domani l’inaugurazione [DETTAGLI]

21 Settembre 2020 15:19

Reggio Calabria: il Bar Winner ha annunciato la nuova apertura a pochi passi dal Duomo

Una nuova apertura in pieno centro a Reggio Calabria è prevista per la giornata di domani. Il famosissimo Bar Winner è pronto infatti a crescere ed allargarsi: come annunciato dalla proprietà, il locale sarà situato a pochi passi da Piazza Duomo, precisamente sul Corso Garibaldi al civico n°322. L’inaugurazione è prevista per martedì 22 settembre, dalle 18:00 alle 22.00, per scoprire la nuova location e degustare le prelibatezze che ad oggi lo hanno reso uno dei punti di riferimento del settore. Agli amici e clienti visitatori si raccomanda l’utilizzo della mascherina e delle norme di distanziamento sociale come prevenzione al contagio da Covid-19.