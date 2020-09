Reggio Calabria, bancarelle per la Festa di Madonna: modifiche alla circolazione e divieti di sosta [INFO UTILI]

9 Settembre 2020 11:41

Reggio Calabria, le bancarelle di Festa di Madonna saranno a Botteghelle: ecco l’ordinanza del Comune, info utili

La Festa di Madonna 2020 sarà particolare a Reggio Calabria per via delle restrizioni anti Covid-19. La processione della Sacra Effige è stata annullata ed il quadro della Madonna verrà trasferito al Duomo in forma privata, nella notte tra Venerdì 11 e Sabato 12 Settembre. Il Comune di Reggio Calabria, però, come abbiamo scritto in un precedente articolo, ha autorizzato lo svolgimento delle tradizionali bancarelle, la fiera di artigianato e alimentari. La Fiera si svolgerà da Sabato 12 a Domenica 20 Settembre nel piazzale Botteghelle. Proprio questa mattina, Palazzo San Giorgio, ha diramato l’ordinanza con le modifiche alla circolazione ed i divieti di sosta.