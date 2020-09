Reggio Calabria, l’Assessore Muraca: “al via i lavori per il ripristino della strada di Mosorrofa”

3 Settembre 2020 14:25

Reggio Calabria, Muraca: “riapriremo la strada di Mosorrofa al traffico dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico, sarà pronta per l’inizio dell’anno scolastico”

“Riapriremo la strada di Mosorrofa al traffico dei mezzi pesanti e del trasporto pubblico, sarà pronta per l’inizio dell’anno scolastico”, ha affermato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Muraca. “Consapevoli dell’importanza del tratto viario in questione – annuncia l’Assessore – desideriamo comunicare che, grazie all’intervento dedicato del settore competente, sono iniziati i lavori risolutivi della strada in questione che, nelle scorse settimane era stata oggetto di un cedimento e di un successivo intervento temporaneo per consentire la normale prosecuzione del traffico veicolare in sicurezza”.