Reggio Calabria, Angela Marcianò stravince il primo confronto tra candidati: 1-0 e palla al centro [FOTO e VIDEO]

2 Settembre 2020 22:29

Reggio Calabria, stasera ad Ecolandia il primo incontro pubblico tra i candidati: Angela Marcianò ne esce vincente

L’hanno lasciata per ultima, alla faccia della cavalleria. Sotto la pioggia. E le hanno fatto una domanda più che scomoda, al limite del fazioso e con toni ben diversi rispetto a quella di tutti gli altri. Ma Angela Marcianò è stata l’assoluta protagonista del primo dibattito pubblico tra i candidati a Sindaco di Reggio Calabria, in vista delle elezioni comunali di 20 e 21 settembre. L’evento, organizzato dall’Istituto diocesano di Formazione Politico-Sociale nella splendida cornice di Ecolandia, è stato interrotto anticipatamente a causa della pioggia. Proprio sotto la pioggia, ha risposto all’unica domanda Angela Marcianò che ha rivendicato la propria libertà da ogni etichettatura e condizionamento politico tanto oggi quanto ieri, ricordando – rispetto alla questione dell’appoggio di Fiamma Tricolore – di non aver mai avuto tessere di partito: “il mio obiettivo è liberare questa città da logiche che non sono logiche accettabili. Fiamma Tricolore? E’ strumentale dirmi oggi che sono di estrema destra così come lo era dirmi che ero di sinistra quando facevo parte di una Giunta con un Sindaco del Pd. Ero autonoma, chiamata da esterna per l’assessorato più difficile e delicato. Io non sono ne’ di destra ne’ di sinistra, io sono Angela Marcianò, punto. Sono una persona che ha deciso di lavorare per la città. Credo che la cosa più importante sia accettare il sostegno di chi crede di poter aderire a un programma di città, un programma di 100 pagine per la città metropolitana scritto insieme a professionisti, persone illuminate che hanno dato un contributo a chi crede in un percorso, senza logiche di partito” ha detto la candidata già assessore ai lavori pubblici nei primi due anni di amministrazione Falcomatà, prima della profonda rottura tra i due.

Assente giustificato Klaus Davi, impegnato in un’importante diretta televisiva nazionale da Firenze, mentre il candidato del centrodestra Antonino Minicuci ha dato forfait per vaghi “impegni istituzionali“. L’impressione è che semplicemente se la sia fatta sotto.

Tutti i candidati hanno fornito uno spaccato importante della campagna elettorale: particolarmente brillanti Saverio Pazzano, che ha rivendicato la qualità del pluralismo di questa campagna elettorale, e Fabio Foti del Movimento 5 Stelle che ha focalizzato con estrema serietà i temi più importanti sul futuro di Reggio.

All’incontro hanno partecipato anche Fabio Putortì, Maria Laura Tortorella, Giuseppe Siclari e il Sindaco uscente Giuseppe Falcomatà.