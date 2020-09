9 Settembre 2020 19:36

Reggio Calabria, Angela Marcianò ha incontrato la Cooperativa “Orchestra del Teatro F. Cilea, ci siamo confrontati con Pasquale Faucitano e Alessandro Carere”

“Abbiamo accolto le sollecitazioni della Società cooperativa “Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria”, dal 2005 presente sul territorio nella produzione e organizzazione di stagioni lirico-sinfoniche, eventi e rassegne musicali professionali”, è quanto scrive in una nota la candidata a sindaco, Angela Marcianò. “Pochi giorni –prosegue– fa la Cooperativa ha diramato una nota stampa in cui, rivolgendosi a tutti i candidati a Sindaco, si interrogava su una serie di questioni incalzanti: quali progetti e investimenti in programma per la cultura musicale? Come sostenere il settore, anche in ottica di sviluppo metropolitano? Come riportare il “Cilea” ai fasti d’un tempo, polo socio-culturale della Città e opportunità di crescita professionale per i musicisti? Ritenendo fondamentale fortificare i rapporti con il territorio, intraprendere dialoghi con le associazioni ed i professionisti del tessuto socio-culturale, abbiamo raccolto le istanze della Cooperativa dell’Orchestra confrontandoci di persona con Pasquale Faucitano (primo violino) e Alessandro Carere (primo flauto) e condiviso il percorso da intraprendere per rilanciare e stabilizzare questa realtà”, conclude.