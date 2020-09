Reggio Calabria, Angela Marcianò “in marcia” ad Arghillà: nuovo incontro con i cittadini con l’architetto Vincenzo d’Africa che ha progettato la rigenerazione del quartiere

3 Settembre 2020 11:06

Reggio Calabria: continua la campagna di ascolto di Angela Marcianò nei quartieri, tappa ad Arghillà

Continua la campagna di ascolto di Angela Marcianò nei quartieri, tappa ad Arghillà per confrontarsi con umiltà, azioni queste percepite dagli abitanti come un segno di interessamento, concepito come un accompagnamento partecipato, inclusivo e protratto nel tempo.

Ospitati nei locali dell’associazione ARTE si è discusso delle problematiche di Arghillà e delle soluzioni per la rigenerazione urbana di un quartiere a rischio, risultato di una scelta politica scorretta e per nulla lungimirante, perché concentrare povertà in un unico borgo vuol dire trasformarlo in una sorta di zona franca e renderlo un’appetibile piazza di aggregazione per la criminalità organizzata. L’evento ha visto il candidato sindaco attraversare a piedi il quartiere “in marcia” come il nome di una delle liste a sostegno, una marcia pacifica a contatto con i cittadini i quali ci hanno lasciato testimonianze di rabbia dovute all’abbandono ed alla false promesse pervenute negli anni da parte di chi doveva tutelare e proteggere, e invece non si sa per quale ragione ha lasciato intere famiglie costrette a vivere rinchiuse in casa, per colpa del degrado che li circonda, opere incompiute come la pista di pattinaggio, la palestra polifunzionale, discariche improvvisate e la totale assenza di servizi.

Gli ecomostri, come la pista di pattinaggio e la palestra, una struttura enorme, completata ormai più di dieci anni fa, che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello dell’intero quartiere e che nonostante l’ingente somma spesa per la costruzione, non è mai stata aperta al pubblico. Vetri rotti, spazzatura, cancelli ed inferriate asportate e rubate. E’ questo lo spettacolo che si presenta di fronte ai nostri occhi attraversando lo stradone di Arghillà.

La crisi idrica è un altro dei grandi problemi che ogni anno si ripresenta ad Arghillà come in tutta la città. Non possono esistere cittadini di serie A e di serie B, non è pensabile che nel 2020 esistano famiglie con bambini, anziani e disabili che per potersi lavare debbano elemosinare dell’acqua. Questa problematica è una delle grandi falle che hanno da sempre accompagnato tutte le amministrazioni che negli anni si sono susseguite, con promesse e soluzioni, tipo l’arrivo in città dell’acqua del menta, anche questa rivelatasi una grossa presa in giro.

L’Architetto paesaggista Vincenzo d’Africa, da sempre impegnato nella tutela e progettazione del paesaggio, candidato al fianco di Angela Marcianò nella lista “identità reggina” già presidente del WWF per la provincia di Reggio Calabria, propone di puntare sulla rigenerazione urbana del quartiere. Ad Arghillà fare la spesa, passeggiare, incontrarsi, godere di un paesaggio urbano piacevole è quasi impossibile. Attraverso la prevenzione e la manutenzione, si possono disinnescare gli effetti negativi della marginalità.

La rigenerazione del quartiere prevede l’allontanamento della criminalità, riattivando per esempio il posto fisso di polizia attualmente chiuso, la sistemazione degli impianti di videosorveglianza, la riapertura dei presidi scolastici, previa riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti, interventi sulle aree verdi e l’intensificazione delle corse degli autobus. Infine la rigenerazione dovrebbe suggerire nuovi percorsi, rimettendo in discussione, nei fatti, le priorità di una cultura urbana centrata sullo sviluppo.