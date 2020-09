Reggio Calabria: “ancora rifiuti di diversa tipologia accatastati sul territorio di Lazzaro”

8 Settembre 2020 19:59

Reggio Calabria: la nota di Vincenzo Crea sul problema dei rifiuti a Lazzaro

“Sul marciapiede della via Nazionale Residens di Lazzaro, da qualche tempo sono stati accatastati rifiuti di diversa tipologia, tra cui televisore e materiale plastico, bottiglie di vetro, lattine metalliche, frazione umida ecc.. che tra l’altro emanano esalazioni odorigine. Molti sacchetti contenenti i rifiuti sono state rotti dagli animali e i rifiuti sparsi sul marciapiede. Fa riflettere che sul marciapiede poco distante dall’ammasso dei rifiuti sono stati situati uno accanto all’altro cinque mastelli vuoti”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

Tanto si segnala al Sindaco del Comune di Motta San Giovanni e alla locale Polizia Municipale per i provvedimenti di specifica competenza a tutela dell’ambiente, quindi della salute pubblica e per evitare altri possibili incendi.

La situazione circa lo smaltimento illegale dei rifiuti urbani da parte dei cittadini sta degenerando con gravi danni all’ambiente e alla salute dell’uomo ed è necessario che l’Amministrazione comunale prenda provvedimenti seri e sensibilizzi le Forze di polizia locali in primis la polizia municipale a prestare maggiore attenzione alla problematica durante lo svolgimento dei servizi d’Istituto. Per smaltire questi rifiuti da parte del Comune è necessario l’impiego di cospicue somme di denaro pubblico, e visto lo stato di salute delle casse comunali queste spese bisogna evitarle.

Un invito a quei cittadini che persistono in questi comportamenti di inciviltà va fatto: il servizio di raccolta differenziata si sta svolgendo regolarmente non comprendiamo il perché di questi comportamenti, in un paese degno di essere chiamato civile le tasse le imposte si corrispondono”.