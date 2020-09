Reggio Calabria: stretta di controlli contro l’abbandono illecito di rifiuti

3 Settembre 2020 22:01

Reggio Calabria, potenziati i servizi di controllo dell’abbandono irregolare di rifiuti

Abbandono di rifiuti. I risultati dell’attività di contrasto nel mese di Agosto della Polizia Locale. In aderenza alle direttive dell’amministrazione comunale e facendo seguito ad appositi tavoli tecnici svoltisi in Questura, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha potenziato i servizi di controllo dell’abbandono irregolare di rifiuti. Le attività sviluppate nel mese di Agosto annoverano circa 18 servizi dedicati anche in abiti civili, di cui 4 in regime di interforze, 38 ispezioni, anche unitamente a personale Avr, analisi di oltre 100 frame video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza in uso alla p.m.,.

In totale sono stati accertati 54 infrazioni per abbandono di rifiuti, anche speciali e pericolosi. I servizi continueranno anche nei giorni a venire senza soluzione di continuità.