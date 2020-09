Reggio Calabria, 2 manufatti abusivi e 16 veicoli parcheggiati senza assicurazione: denunce e sequestri grazie all’attività della Polizia Municipale [DETTAGLI]

4 Settembre 2020 14:01

Reggio Calabria: controlli della Polizia Municipale

Abusi edilizi e veicoli senza assicurazione. Giro di di vite della Polizia Locale. Negli ultimi due giorni la Polizia Locale di Reggio Calabria nel corso di specifiche attività di contrasto all’abusivismo edilizio ed al degrado urbano ha sequestrato due manufatti abusivi e 16 autoveicoli. I manufatti, di circa 70 mq cadauno erano stati realizzati in senza i prescritti permessi edilizi. Per tale motivo sono stati denunciati in totale tre persone responsabili a vario titolo delle violazioni penali contestate. Nell’ambito di ulteriori attività personale del Corpo, afferente al servizio di polizia ambientale, ha individuato e sottoposto a sequestro 16 veicoli parcati in aree pubbliche prive della copertura assicurativa. Sanzionati i trasgressori per un totale di circa 12.000 euro.