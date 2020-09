Reggina, via libera per le gare al Granillo: “avanzata la proposta per il ritorno dei tifosi allo stadio”

17 Settembre 2020 12:42

Il 30 settembre, in Coppa Italia, la Reggina potrà utilizzare il terreno di gioco dello Stadio Oreste Granillo

Proseguono i lavori allo stadio Oreste Granillo e si va sempre più verso il completamento. L’obiettivo è farsi trovare pronti per la prima gara casalinga ufficiale, ovvero il 30 settembre per il secondo turno di Coppa Italia. Senza ombra di dubbio la Reggina riuscirà a fare uso del proprio stadio entro quella data, ad affermarlo ai microfoni di Gazzetta del Sud è stato l’onorevole Fabio De Lillo, responsabile dei rapporti con le istituzioni e uomo di fiducia del presidente Luca Gallo. “Finalmente – dice – è arrivata la luce verde. Il 30 settembre, in Coppa Italia, giocheremo nel nostro stadio. Venerdì scorso si è svolto il sopralluogo decisivo, presenti il nostro Tonino Tempestilli e l’ingegner Carlo Longhi, ex arbitro, in qualità di componente della Commissione Impianti Sportivi della Figc”.

Importanti novità inoltre riguardano i tifosi amaranto. “Al presidente di Lega Balata – continua De Lillo – ho avanzato la proposta di una riapertura del Granillo con una capienza ridotta. Nell’impianto, almeno inizialmente, potrebbero entrare soltanto gli abbonati dislocati nei quattro settori così da rispettare perfettamente le regole sul distanziamento. Non si può pensare di giocare a porte chiuse, sarebbe veramente triste uno stadio senza pubblico”.