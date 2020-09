Reggina-Vasic, tutti gli scandinavi in maglia amaranto: tra sorprese, bidoni, pregiudicati e colpi mancati

21 Settembre 2020 13:40

Intorno all’orbita del calciomercato amaranto è circolato il nome dell’attaccante svedese Vasic: diversi giocatori scandinavi hanno vestito in passato la maglia della Reggina

Sta circolando insistentemente nelle ultime ore la notizia dell’interessamento della Reggina nei confronti di Nikola Vasic. La recente indiscrezione è stata confermata dal ds Massimo Taibi ai nostri microfoni, un segnale positivo nella riuscita della trattativa per lo svedese. Ovviamente non è ancora possibile parlare di affare concluso, ma se l’operazione dovesse andare in porto, l’attaccante diventerebbe l’ottavo calciatore scandinavo ad aver vestito la maglia amaranto nella storia del club. Soprattutto nell’ultimo ventennio la Reggina è andata spesso a seguire calciatori provenienti dalle nazioni del Nord Europa, riuscendo anche qualche volta a trovare profili davvero interessanti.

Il nome più altisonante è sicuramente quello dell’islandese Emil Hallfredsson, che esordì in Serie A nel 2007. Di lui si ricorda lo splendido gol siglato al Granillo contro la Juventus, quando con un bolide dalla lunga distanza è riuscito a battere un certo Buffon. La sua carriera è poi continuata ottimamente in Italia, dove tra massima serie e cadetteria ha indossato le casacche di Hellas Verona (178 presenze), Frosinone e Udinese (fino al 2019).

In ordine temporale invece l’ultimo acquisto è stato quello di Matti Lund Nielsen, prelevato nella passata stagione dal Sarpsborg 08. Giunto durante la sessione del calciomercato di riparazione, non è semplice fornire un giudizio riguardo al centrocampista danese, avendo disputato pochissime partite prima della sospensione del campionato per la pandemia del Coronavirus. Stesso cognome, storia simile, diverso il ruolo, quello di Nicki Bille Nielsen: approdato in riva allo Stretto nel 2006 all’età di 18 anni, era considerato dal presidente Lillo Foti un acquisto di prospettiva, ma i problemi di ambientamento e le sole 7 presenze nel corso della stagione portarono senza rimpianti a terminare il rapporto dopo poco tempo. Per via del suo carattere molto particolare, la punta di Vigerslev non è riuscita nel corso della sua carriera ad esplodere definitivamente e al massimo si ricordano alcuni episodi da cronaca con liti e sparatorie che lo portarono anche alla condanna di un mese in prigione.

Tra gli altri calciatori scandinavi si ricordano inoltre Morten Knudsen (giovane danese arrivato in prestito dall’Inter nella prima stagione del presidente Praticò in Serie C), il finlandese Mehmet Hetemaj (29 gettoni in Serie B nell’annata 2012/2013), infine Kris Stadsgaard e Mike Tullberg che sono stati inseriti nella rosa dei calabresi in Serie A nel campionato 2007/2008. Gli ultimi due calciatori possono sicuramente essere considerati i veri “bidoni” di questo elenco di calciatori, perché acquistati nell’estate della cessione di Rolando Bianchi al Manchester City, la più fruttuosa di sempre dal punto di vista economico per la Reggina. Presenze col contagocce e prestazioni mai all’attezza delle speranze di quella dirigenza, troppo poco per lasciare un bel ricordo. A differenza di Tullberg, Stadsgaard riuscì comunque a riscattarsi professionalmente negli anni successivi, riuscendo a giocare in club come Malaga e Copenaghen e a difendere i colori della propria selezione Nazionale.

Un colpo che poteva essere, ma non è stato, è quello che riguarda Nicklas Bendtner. L’ex ariete di Arsenal e Juventus sembrava essere ad un passo dalla Reggina la scorsa estate, il presidente Gallo addirittura aveva annunciato pubblicamente l’esistenza di una trattativa nel corso della serata di presentazione in Piazza Duomo, ma poi l’accordo saltò definitivamente e la società decise di puntare su German Denis. E la scelta può dirsi azzeccata.