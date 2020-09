Reggina, l’esito dell’incontro con Reginaldo: è ufficialmente un nuovo giocatore del Catania

17 Settembre 2020 20:09

Reginaldo da Silva Ferreira lascia la Reggina e passa ufficialmente al Catania, legandosi agli etnei fino al 30 giugno 2022

Come anticipato nel pomeriggio dalla redazione di StrettoWeb, Reginaldo lascia la Reggina e si trasferisce al Catania. Era infatti in programma in serata un incontro decisivo con gli etnei, che ha dato riscontri positivi. Ecco che il brasiliano, protagonista della promozione in Serie B degli amaranto, ha accettato la corte dei rosso-azzurri e si è legato al club siciliano fino al 30 giugno 2022. Di seguito il comunicato ufficiale della Reggina.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Calcio Catania per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Reginaldo Ferreira Da Silva a titolo definitivo.

Il club ringrazia Reginaldo per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.