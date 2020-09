Reggina, UFFICIALE: Corazza e Rubin ceduti all’Alessandria

3 Settembre 2020 20:27

Simone Corazza e Matteo Rubin sono due nuovi calciatori dell’Alessandria, ad ufficializzarli è la società piemontese sul proprio sito

Adesso è ufficiale: Simone Corazza e Matteo Rubin sono due nuovi calciatori dell’Alessandria. La trattativa, che aveva subito una forte accelerata nelle ultime ore, è stata così concretizzata. Diversa, però, la formula dei due trasferimenti. L’attaccante è passato a titolo definitivo, mentre l’esterno in prestito di un anno.

Ecco, di seguito, le note ufficiali dell’Alessandria.

“Simone Corazza arriva con grandi credenziali e sottoscrive un contratto triennale, scegliendo i Grigi che nella trattativa hanno battuto l’agguerrita concorrenza di altri club importanti. Reduce da una grande stagione con la Reggina, culminata con la promozione in serie B, con 14 gol all’attivo, Corazza è attaccante di grande affidabilità: per lui in carriera 296 gare ufficiali e 87 reti. Benvenuto bomber!”

“Arriva oggi all’Alessandria, dalla Reggina, Matteo Rubin. Per lui, 349 gare ufficiali, di cui 110 in A e 138 in B, a governare la fascia sinistra. Per lui trasferimento a titolo temporaneo di un anno, con tanti propositi ambiziosi e tanta voglia di fare bene”.