Reggina: è di nuovo Touring 104 la radio ufficiale amaranto

21 Settembre 2020 12:23

Il canale tematico del club Reggina TV sbarca ufficialmente su Video Touring

Tramite una nota ufficiale pubblicata sul portale online ufficiale del club amaranto, il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Energy Comunicazione per la cessione dei diritti di Radio Ufficiale. Come appreso dalla società “Radio Touring 104, da sempre vicina al club amaranto, torna così ad essere la Radio Ufficiale. Sarà quindi la storica emittente Touring 104, che quest’anno compie 44 anni, a trasmettere in diretta la radiocronaca delle partite della Reggina, in casa e in trasferta, attraverso le proprie frequenze. A seguito degli accordi intercorsi tra il club e la Energy Comunicazione, si informa altresì che il canale tematico del club Reggina TV sbarca ufficialmente su Video Touring canale 655 del digitale terrestre visibile in tutta la regione Calabria”.