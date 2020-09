Reggina-Teramo LIVE, le formazioni ufficiali: Toscano si affida a tanti “nuovi”

30 Settembre 2020 13:08

Reggina-Teramo LIVE – Tutti gli aggiornamenti in diretta del match del Granillo valevole per il secondo turno di Coppa Italia

Reggina-Teramo è la prima gara di giornata del secondo turno di Coppa Italia cominciato ieri con Monza-Triestina (3-0). Esordio interno stagionale per gli amaranto di Mimmo Toscano, che bagneranno al Granillo la Serie B sabato contro il Pescara dopo il pari a Salerno di qualche giorno fa, il quale ha sancito il ritorno in cadetteria a distanza di sei anni. Il fischio d’inizio della sfida è previsto per le 14, si tratta di una sfida secca con relativo passaggio del turno per la squadra vincitrice. Di seguito i passaggi salienti del match, a partire dalle formazioni ufficiali.

Formazioni ufficiali

Reggina (3-5-2): Guarna; Delprato, Stavropoulos, Di Chiara; Peli, Bianchi, Faty, Folorunsho, Liotti; Mastour, Lafferty. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Rolando, Rossi, Crisetig, Bellomo, Denis, Ménez. Allenatore: Toscano.

Teramo (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Soprano, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Mungo; Birligea. A disposizione: Lewandowski, Trasciani, Arrigoni, Costa Ferreira, Pinzauti, Di Francesco, Santoro, Diakite, Iotti. Allenatore: Paci.