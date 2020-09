Reggina-Teramo, i convocati di Toscano per il match di Coppa Italia: subito dentro Cionek

29 Settembre 2020 15:30

Reggina-Teramo è il match del secondo turno di Coppa Italia in scena domani al Granillo: i convocati del tecnico amaranto Mimmo Toscano

Seconda gara ufficiale della stagione per la Reggina che, dopo l’esordio di domenica a Salerno nel campionato di Serie B, affronta domani al Granillo il Teramo per il secondo turno di Coppa Italia. Come comunicato dal sito ufficiale amaranto proprio adesso, ecco i convocati del tecnico Mimmo Toscano.

Out in quattro, tra cui Bertoncini (promesso sposo al Como), mentre il nuovo acquisto Cionek è già abile e arruolabile. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Faty, Folorunsho, Mastour.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez.

Indisponibili: Bertoncini, Charpentier, Rivas.

Squalificato: De Rose.