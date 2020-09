Reggina-Teramo 1-0, è finita: vittoria amaranto al Granillo, ora si va a Bologna

30 Settembre 2020 15:47

Reggina-Teramo LIVE – Tutti gli aggiornamenti in diretta del match del Granillo valevole per il secondo turno di Coppa Italia

Reggina-Teramo è appena terminata. Gli amaranto hanno fatto loro il match del Granillo valevole per il secondo turno di Coppa Italia, battendo 1-0 gli avversari grazie ad un gol di Di Chiara. Il prossimo ostacolo sarà adesso una squadra di Serie A, il Bologna, che Denis e compagni affronteranno al Dall’Ara tra un mese, il 28 ottobre.

90’+ E’ FINITA! LA REGGINA BATTE 1-0 IL TERAMO AL GRANILLO E AFFRONTERA’ ADESSO IL BOLOGNA.

78′ – Quinto ed ultimo cambio per la Reggina: entra Denis per Mastour.

70′ – Subito vicino al gol il nuovo acquisto Thiago Cionek, che ci prova due volte sugli sviluppi di un corner.

78′ – Altro cambio per la Reggina: esce Di Chiara ed entra Rolando.

62′ – Triplo cambio per Toscano: escono Faty, Bianchi e Liotti, entrano Crisetig, Bellomo e Cionek. Esordio ufficiale per l’ex Spal, arrivato a Reggio qualche giorno fa.

55′ – Mastour fermato con le cattive e primo cartellino giallo del match. L’arbitro lo sventola all’indirizzo di Viero.

46′ – Comincia la ripresa tra Reggina e Teramo, si riparte dall’1-0.

45′ – Fine primo tempo tra Reggina e Teramo. Gli amaranto chiudono in vantaggio all’intervallo.

33′ – LA REGGINA PASSA IN VANTAGGIO INTORNO ALLA MEZZ’ORA! MASTOUR METTE IN MEZZO E DI CHIARA CONCLUDE A RETE. IL PORTIERE RESPINGE MA EMERGONO DUBBI SULL’ULTERIORE TOCCO CHE HA MESSO IL PALLONE IN FONDO AL SACCO.

22′ – Cambio forzato per il Teramo: esce Soprano, infortunato, entra Diakite.

13′ – Traversone di Di Chiara, preciso sulla testa di Lafferty. L’attaccante non inquadra la porta.

10′ – Ottimo inizio da parte del Teramo, gran pressing sui centrocampisti calabresi. Per il momento nessuna azione pericolosa si è registrata.

1′ – Inizia la sfida del secondo turno di Coppa Italia! In un Granillo completamente vuoto Reggina e Teramo si daranno battaglia. A muovere la prima azione sono gli amaranto.

Formazioni ufficiali

Reggina (3-5-2): Guarna; Delprato, Stavropoulos, Di Chiara; Peli, Bianchi, Faty, Folorunsho, Liotti; Mastour, Lafferty. A disposizione: Farroni, Plizzari, Cionek, Gasparetto, Rolando, Rossi, Crisetig, Bellomo, Denis, Ménez. Allenatore: Toscano.

Teramo (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Soprano, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Mungo; Birligea. A disposizione: Lewandowski, Trasciani, Arrigoni, Costa Ferreira, Pinzauti, Di Francesco, Santoro, Diakite, Iotti. Allenatore: Paci.