Reggina, Taibi sulle ultime operazioni di mercato: “a breve arriverà un esterno. Situm? Ecco la situazione”

28 Settembre 2020 22:00

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha affrontato l’argomento del calciomercato. Le indicazioni sul prossimo colpo in entrata

Ultime operazioni di calciomercato per la Reggina. Il club amaranto completa una rosa già molto competitiva, come confermato dalla prestazione all’esordio contro la Salernitana. Le ultime indicazioni sui movimenti in entrata ed uscita sono arrivati direttamente dal direttore sportivo Massimo Taibi, ecco quanto dichiarato durante la trasmissione Passione Amaranto.

“Dovremmo chiudere a breve per un esterno, è l’ultimo movimento. Bertoncini? Dovrebbe uscire, stiamo parlando con una squadra. Marcucci? Vediamo”. L’attaccante Asencio prossimo avversario con la maglia del Pescara: “Abbiamo fatto altre scelte”.

“Abbiamo fatto un grande lavoro, avevo paura di ritrovarmi 4-5 calciatori fuori lista. Poi abbiamo concluso tutte le operazioni in programma. E’ stato più difficile concludere le trattative in uscita che in entrata”.

Mario Situm? “Nasce come esterno offensivo, negli ultimi anni ha giocato a 5. E’ molto veloce, ha una gamba importante. Siamo molto interessati”.

SULLA SALERNITANA – “La squadra ha dettato gioco, non ha avuto paura. Siamo stati aggressivi e padroni. Dovevamo essere più cinici, abbiamo giocato alla pari con una squadra che punta al salto. Siamo convinti di aver costruito una buona squadra, dobbiamo dare continuità all’ultimo risultato”.