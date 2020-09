Reggina, Taibi svela le carte: mercato, campo e riapertura stadi. “Vedo più assembramenti nei centri commerciali…”

28 Settembre 2020 12:36

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato del pari di Salerno, di calciomercato e della riapertura degli stadi

Due giorni dopo l’esordio in campionato a Salerno, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato ai microfoni di Gazzetta del Sud sui temi di campo e di mercato. Queste le sue parole.

“Ho apprezzato la prestazione e la personalità della squadra. L’atteggiamento è quello giusto. Di fronte avevamo una formazione blasonata, seria candidata per compiere il salto. Nello scorso campionato la Salernitana ha, infatti, sfiorato i playoff. Merita i complimenti per come si è battuta. La nostra superiorità certificata dal 66% di possesso palla? Le statistiche fanno piacere, preferisco comunque guardare oltre. Abbiamo imposto il nostro gioco grazie alla qualità della rosa. Nel primo tempo potevamo segnare in almeno tre circostanze“.

“Menez? Non lo scopriamo di certo adesso. Campione, non solo in fase conclusiva, ma elemento prezioso anche in versione assist-man. Per novanta minuti si è sacrificato, mettendosi al servizio dei compagni. Sta migliorando anche la condizione fisica. Fantastico il gol, frutto di una giocata da cineteca. Un altro al suo posto avrebbe tentato il passaggio, lui, invece, ha trovato il varco giusto. Plizzari ha mostrato personalità, bravi anche Crisetig e Faty. Sulla rete dell’uno a uno Alessandro non poteva fare nulla. Casasola forse cercava il cross, invece, baciato dalla fortuna ha trovato l’incrocio. Poteva andare diversamente, adesso invece è fondamentale rimanere concentrati in vista dei prossimi impegni. Una nota di merito per Di Chiara che si è comportato più che discretamente”.

“Ampio turnover in Coppa? Il mister darà spazio a coloro che hanno giocato di meno e credo sia una scelta logica. Sabato affronteremo il Pescara, altro team da prendere con le molle. Dispiace non poterli affrontare con il pubblico sugli spalti, ci sarebbero stati 20 mila tifosi. Vedo più assembramenti nei centri commerciali che allo stadio“.

“Chiuso il mercato in entrata? Domani (oggi, ndr) giungerà a Reggio Vasic, mentre Cionek sta già effettuando le visite mediche. Prenderemo un altro esterno e credo di averlo già individuato. Bertoncini con le valigie in mano? Stiamo valutando, ci lasceranno Garufo e Sounas”.

“Obiettivi? Dare fastidio alle grandi. Qualcuno degli addetti ai lavori ha pensato di inserirci in terza fascia, vedremo cosa dirà il campo. Anche la scorsa stagione non partivamo favoriti”.