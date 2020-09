Reggina, Taibi sul mercato: “la squadra è stata migliorata, ma ci saranno altri acquisti”. Poi il chiarimento su Vasic e Sounas

23 Settembre 2020 17:52

Reggina, il direttore sportivo Massimo Taibi incontra i giornalisti al Granillo per parlare soprattutto di mercato: la conferenza stampa LIVE su StrettoWeb

Tre giorni all’inizio del campionato, con l’esordio a Salerno, e una sessione estiva quasi completa. Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, così, ha deciso di incontrare i giornalisti per parlare soprattutto di calciomercato, alla luce delle numerose operazione in entrata e in uscita di questi mesi. Conferenza dalla sala stampa dello stadio Granillo, rivivi il LIVE di StrettoWeb.

“Mi sembrava doveroso fare il punto della situazione a pochi giorni dell’inizio del campionato, che molti hanno definito di A2. Abbiamo fatto circa 30 operazioni di mercato, una delle poche ad aver lavorato così dopo il lockdown. Tutte le società hanno problematiche economiche, che hanno influenzato il calciomercato. Abbiamo fatto tante riunioni con il presidente e il mister Toscano. Siamo riusciti lo scorso hanno ad allestire una squadra capace di regalare soddisfazioni alla città, non avevamo limitazioni sulla rosa. Le regole sugli Over 23 in Serie B ci hanno costretti a fare dei movimenti in uscita obbligati. Questa era una squadra che in C ha fatto benissimo, ma in cadetteria serve ben altro. Abbiamo mantenuto lo zoccolo duro, facendo uno sforzo incredibile per convincere i calciatori a partire. Scelte comunque dolorose, non è facile dire addio, ma sono convinto che i calciatori passano e la maglia resta. Ho il dovere di fare delle scelte per questa piazza, ne ho fatti di errori, ma anche di aver guadagnato credito. Il presidente ha fatto sforzi economici incredibili. Chiedo ai tifosi di restare vicini alla squadra, supportati soprattutto nei momenti difficili. Il mio compito sarà quello di avvicinare i giocatori alla piazza. Adesso abbiamo un appeal diverso, i calciatori vogliono venire appena sento parlare di un interesse della Reggina. Mosse in attacco? Nessuno ci può dire che ci siamo indeboliti, stiamo cercando un quinto giocatore, sconosciuto a tutti per il momento, ma secondo me è un profilo adatto a noi. Chiedo un po’ più di credito per quello che ho fatto. Cessioni? Tutti i calciatori sono stati favoriti dalla nostra società, grazie a noi sono andati a fare contratti importanti in Lega Pro. Tutti coloro che sono andati via non è stato facile salutarli, perché ci hanno portato in Serie B. Forse qualcuno di loro meritava una chance, ma nessuno di loro è stato richiesto da squadre di B. So già che passeremo momenti difficili, come quelli vissuti a gennaio. Abbiamo un allenatore fantastico, che è è di Reggio, con il quale si è subito creato alchimia. C’è una società che ci sostiene”. Il direttore Taibi ha poi risposto alle domande dei giornalisti.

IL PARERE DELLA PIAZZA – “In questo momento la società merita fiducia, non posso pensare che ci sia la critica per qualche giocatore in procinto di arrivare. Il mister riesce a sfruttare il massimo da ogni calciatore: faccio l’esempio di Denis, risultato essere uno dei migliori, perché è stato stimolato tantissimo anche dal presidente”.

SOUNAS – “All’inizio del ritiro si fanno delle scelte, ma nel corso delle settimane si hanno importanti indicazioni. Ho fatto questo mestiere anche da calciatore, so cosa vuol dire. Io dissi che Sounas è incedibile, ma alla fine del ritiro, a causa delle limitazioni sulla rosa, in quel reparto abbiamo dovuto fare delle scelte ben precise. So che può dispiacere alla piazza, ma devo pensare al bene della squadra. Ci sono Rivas, Bellomo, Mastour che sono nel suo stesso ruolo…”.

BLONDETT – “Ho avuto un’esternazione perché mi ero preoccupato del ragazzo, ascoltando quello che succede in giro, so che si fa fatica a piazzare i giocatori. Non ho niente contro Blondett, alla fine ha avuto ragione lui che è riuscito a trovare una squadra forte. La società fa delle scelte, vanno rispettate, così come è capito con Reginaldo”.

VASIC – “Molti hanno criticato, sembra che sto comprando un pacco postale. Stavo seguendo altri giocatori, avendo 4 giocatori importanti in quel ruolo, ho scelto di puntare su un altro tipo di calciatore per cercare un nome di esperienza per esempio in difesa. Ha caratteristiche che noi cerchiamo e cercavamo. Se non dovesse riuscire a soddisfare le aspettative, amen”.

RAIOLA – “L’ho sentito ieri, non parliamo solamente di mercato con lui”.

CHARPENTIER – “Inizierà ad allenarsi nel pomeriggio o domani mattina”.

OBIETTIVO DELLA SOCIETA’ – “Se fossimo rimasti in C non avremmo nessun capitale, ma per fortuna siamo in B. Noi investiamo sul settore giovanile per puntare su calciatori che fra 3 o 4 anni giocheranno in prima squadra, così come faceva la Reggina del passato”.

CIONEK – “E’ lui il nostro obiettivo in difesa”.

MARCHI – “Mi sono messo a disposizione per lui, il presidente vuole aiutare chi ci ha dato una mano lo scorso anno”.

SALERNITANA – “Per loro non sarà facile giocare, perché i tifosi sono in contestazione. Si scende in campo però senza pubblico, quindi questo fattore non influenzerà. E’ una società che ha fatto molti investimenti negli anni, lo scorso anno hanno sfiorato la zona playoff, sicuramente non saranno demoralizzati”.