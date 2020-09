Reggina, dolci richiami al passato: Stocco&Stocco diventa “Official Sponsor”

9 Settembre 2020 11:24

Reggina, una storica partnership che si rinnova: Stocco&Stocco sarà “Official Sponsor” per gli amaranto nella stagione di Serie B 2020/2021

“L’azienda Stocco&Stocco del patron Francesco D’Agostino, leader nella trasformazione e commercializzazione di pesce stocco e baccalà, diventa “Official Sponsor” della Reggina 1914”, è quanto si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla società amaranto. E’ questo un dolce richiamo al passato, essendo infatti “una storica partnership che si rinnova: Stocco&Stocco già sponsor del club amaranto per diciotto anni, associa il proprio brand al club di Via Osanna”.

“E’ un orgoglio, oltre che un privilegio, poter sostenere la Reggina – ha affermato l’imprenditore Francesco D’Agostino – . Per lunghi anni ho accompagnato la squadra amaranto nelle avventure calcistiche che hanno raccontato un sogno. La Reggina è stata sempre molto di più di una realtà sportiva. Con questo spirito la Stocco&Stocco torna a sponsorizzare il progetto amaranto, nella convinzione che il grande lavoro e i sacrifici del Presidente Luca Gallo e della Società, che hanno già prodotto risultati importanti sul piano sportivo e grandissimo entusiasmo tra i tifosi, sapranno riportare la Reggina nell’olimpo del calcio nazionale”.

“Sono felice di questo accordo – dichiara il Presidente Luca Gallo – . Stocco&Stocco rappresenta un’eccellenza della regione Calabria, da sempre impegnata nella ricerca e innovazione. Siamo fieri di questo accordo di sponsorizzazione e ci auguriamo che sia foriero di grandi successi insieme”.