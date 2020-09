Reggina, tutto lo spettacolo della nuova Curva Sud: la ‘trasformazione’ è quasi completa [FOTO]

19 Settembre 2020 14:13

Continuano i lavori allo stadio Oreste Granillo. La Curva Sud è quasi al completo, ecco tutto lo spettacolo del nuovo settore

Cresce l’attesa per l’esordio in campionato della Reggina, la squadra di Mimmo Toscano si sta preparando per la prima giornata del campionato di Serie B contro la Salernitana, l’obiettivo è tornare a casa con un risultato positivo contro un avversario che non sta attraversando un buon momento a livello ambientale. La dirigenza non si ferma sul fronte calciomercato, sono in arrivo tre calciatori per completare la rosa e consegnare all’allenatore un organico ancora più competitivo.

Nel frattempo continuano i lavori anche allo stadio Oreste Granillo, il colpo d’occhio della nuova Curva Sud è veramente mozzafiato. Il settore si sta ultimando con il montaggio degli ultimi seggiolini, il primo match in casa contro il Pescara sarà veramente speciale e regalerà un grande spettacolo visivo. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini di StrettoWeb della nuova Curva Sud.