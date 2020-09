Reggina, alla scoperta di Nikola Vasic: un gigante con grandi doti atletiche. E ricorda qualcuno… [VIDEO]

21 Settembre 2020 11:56

La Reggina si avvicina all’attaccante Nikola Vasic, alla scoperta del calciatore che avrebbe convinto la dirigenza. Tutti i dettagli ed i video

Grande sorpresa in casa Reggina, potrebbe essere Nikola Vasic il nuovo attaccante amaranto. Ci sono conferme sulla trattativa lanciata direttamente dalla Grecia, a breve dovrebbero arrivare novità su un’operazione nascosta e condotta in segreto dal direttore sportivo Massimo Taibi. Gli amaranto sarebbero pronti a pagare una somma all’Akropolis IF, il calciatore non è svincolato ma in scadenza nel 2021. Ma chi è Nikola Vasic? Si tratta di una prima punta, forte fisicamente e bravissimo nel gioco aereo. Protagonista nelle ultime stagioni di tanti gol, 14 in 21 partite e 21 in 28 nella Serie C svedese, l’ultimo campionato ha giocato in Serie B mettendo a segno 9 gol in 18 partite.

L’incertezza riguarda la competitività del campionato svedese, ma è un calciatore che ha dimostrato di avere confidenza con la rete, il torneo di Serie B sarebbe il definitivo banco di prova. Qualche dubbio anche sulle caratteristiche fisiche e tattiche, è molto simile a Lafferty e mister Toscano può già contare su altri due calciatori come Denis e Charpentier che dovrebbero occupare lo stesso ruolo. L’identikit iniziale portava ad una seconda punta mobile, evidentemente le strategie sono cambiate dopo un confronto con l’allenatore. Già circolano sul web alcuni video dello svedese, sembra molto bravo in acrobazia, di testa e con il giusto fiuto per il gol. E ricorda qualcuno, i tifosi anche ironicamente lo paragonano a Zlatan Ibrahimovic, un pò per l’aspetto fisico e un pò per l’acconciatura. E in campo? Vedremo…

Ecco i video di Nikola Vasic

WOW! Nikola Vasic med läcker cykelspark för @Akropolis_IF pic.twitter.com/Z9pCrRBim8 — Dplay Sport 🇸🇪 (@Dplay_Sport) July 7, 2020