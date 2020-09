Reggina, il saluto di De Francesco: “Una storia tanto bella quanto particolare”

16 Settembre 2020 20:00

Alberto De Francesco lascia la Reggina ed inizia una nuova avventura con la maglia dell’Avellino. Affettuoso il saluto agli amaranto e alla città

Alberto De Francesco sta per salutare ufficialmente la Reggina per trasferirsi all’Avellino. Due le parentesi del centrocampista in riva allo Stretto: la prima nel 2016, con 57 presenze e cinque reti, la seconda risalente proprio alla scorsa stagione. Ma il legame tra l’ex Spezia e la maglia rimarrà. Il centrocampista si congeda dagli amaranto con un affettuoso saluto apparso sulla propria pagina Facebook: “Una storia tanto bella quanto particolare la nostra… grazie Reggio, grazie Reggini e grazie REGGINA. Con tanto, tantissimo affetto”. A corredo un collage di immagini emozionali con la maglia amaranto.