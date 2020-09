2 Settembre 2020 17:56

Salta l’amichevole tra Crotone e Reggina, inizialmente programmata per il 5 settembre. Gli amaranto esordiranno comunque contro una neopromossa

La Reggina non esordirà contro il Crotone, nell’amichevole inizialmente prevista per il 5 settembre. L’incontro è infatti saltato per motivi di organizzazione. A questo punto gli amaranto non giocheranno la “prima” contro una calabrese ma avranno un’altra neopromossa come avversaria. L’esordio, infatti, dovrebbe avvenire al ‘Ciro Vigorito’ contro il Benevento di Pippo Inzaghi. La gara è in programma il 12 settembre e, in questo caso, non dovrebbero esserci sorprese.