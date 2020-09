Reggina, la rosa completa e aggiornata in attesa delle ultime ufficialità: una settimana al gong

28 Settembre 2020 18:14

La rosa della Reggina aggiornata e completa in attesa delle ultime ufficialità in entrata e in uscita: una settimana al termine

Una settimana al gong. Dopo mesi e mesi, si torna finalmente a parlare di campo. E, da martedì prossimo, soltanto di quello. Il 5 ottobre si chiude infatti la sessione estiva di calciomercato e per la Reggina è tempo di ultimissime operazioni, quelle necessarie affinché possa essere permesso a mister Toscano di operare con tutti gli elementi a disposizione e utilizzando un ventaglio di alternative importanti in ogni reparto.

IN ENTRATA – La situazione è ben nota. Il club ha comunicato l’acquisto di Cionek, per Vasic si attende l’ufficialità, mentre gli altri due profili selezionati sono l’esterno e il centrocampista, rispettivamente – ad oggi – Situm e Marcucci. Sul primo resta da capire con che formula arriverebbe eventualmente a Reggio, il secondo è invece svincolato nonché rientrante nella lista Under (è un classe ’99). Sono questi gli ultimi quattro colpi che il club metterà a segno prima di chiudere definitivamente i battenti.

IN USCITA – Anche qui non resta che attendere soltanto il nero su bianco. Uno è già andato, con l’ufficialità di Sounas al Perugia di pochi minuti fa. Si aspetta quello per Garufo, che ha già salutato pubblicamente. Su Bertoncini, invece, il ds Taibi (intervenuto a Gazzetta del Sud) non si è sbilanciato a differenza degli altri due. Ma, come verificato dalla nostra redazione, il Como resta ad un passo dal difensore, “chiuso” adesso dall’arrivo di Cionek.

In virtù di questa situazione, ecco come si presenta ad oggi la rosa attuale degli amaranto. 9 gli Under presenti, 10 i nuovi arrivi (due in attesa di ufficialità). Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI

Plizzari (prestito secco)

Guarna

Farroni

DIFENSORI

Stavropoulos (a titolo definitivo)

Loiacono

Rossi

Bertoncini

Gasparetto

Cionek (a titolo definitivo)

ESTERNI



Peli (in prestito secco)

Liotti

Rolando

Garufo (si attende ufficialità cessione)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (a titolo definitivo)

Del Prato (in prestito secco)

Faty (a titolo definitivo)

Folorunsho (in prestito secco)

Bianchi

De Rose

Bellomo

Mastour

Rivas (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

ATTACCANTI

Lafferty (a titolo definitivo)

Menez (a titolo definitivo)

Charpentier (in prestito secco)

Denis

Vasic* (a titolo definitivo)

LEGENDA

Con asterisco (*) i calciatori in entrata in attesa di ufficialità

In VERDE i calciatori Under 23

In ARANCIONE i nuovi acquisti

In ROSSO i calciatori fuori dal progetto

TOTALE: 23 calciatori tesserati (+ 1 in uscita e 2 in entrata da ufficializzare)