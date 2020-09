Reggina, Rami risponde a Taibi: “massimo rispetto, volevo andare in amaranto, Gallo mi ha impressionato, ma mi serviva solo un altro po’ di tempo” [VIDEO]

1 Settembre 2020 13:19

Rami ha avvertito soltanto alle 23 di ieri sera la Reggina che non avrebbe potuto raggiungere l’Italia nella giornata odierna: il comportamento non è stato gradito dalla società

Dopo le parole dure del ds Massimo Taibi, ecco la risposta di Adil Rami. Una dichiarazione molto sincera da parte del calciatore, che dichiara di non aver mai mancato di rispetto alla società del Presidente Gallo. Anzi, di aver mostrato interesse nel portare avanti la trattativa, che sicuramente non era ancora conclusa. Ecco le sue parole:

“Ho parlato con il presidente e mi è piaciuto molto. Con molto rispetto ho chiesto tempo per pensare, adoro questa tifoseria e l’ambizione del club. Ho chiesto solo un po’ di tempo per riflettere. Sono rientrato soltanto ieri a Parigi, ho fatto un allenamento e già leggevo che praticamente il mio arrivo alla Reggina era ufficiale. Non era vero, ho solo detto che ho bisogno un po’ di tempo. Solo questo, ho molto rispetto per tutti. Non posso andare in un club senza essere perfetto fisicamente. Ho chiesto di aspettare, poi sarei arrivato. Questo è il mercato, ci sono altre squadre interessate, voglio solo dire la verità e niente di più. Mi scuso con tutti, un abbraccio”.