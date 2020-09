Reggina, inizia una nuova settimana di allenamenti: il campionato si avvicina

14 Settembre 2020 19:34

Il riepilogo della seduta odierna in casa Reggina, che inizia una nuova settimana di allenamenti: attesa per l’avvio del campionato

Inizia una nuova settimana di allenamenti per la Reggina, in vista dell’inizio di campionato sempre più imminente. “Nel pomeriggio di oggi la squadra si è ritrovata presso il centro sportivo Sant’Agata per la ripresa degli allenamenti – si legge sulla nota ufficiale – Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, il gruppo ha svolto degli esercizi con il pallone. La seduta si è conclusa con un lavoro di forza neuromuscolare e una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione di allenamento mattutina”.