Reggina, il report dell’allenamento odierno: esercitazioni tattiche al Sant’Agata

9 Settembre 2020 12:09

Reggina, l’allenamento del 9 settembre: seduta mattutina per gli uomini amaranto, impegnati da mister Toscano in prove tattiche e schemi

Continua la preparazione della Reggina al centro sportivo Sant’Agata in vista del campionato di Serie B. Grande entusiasmo questa mattina in Via delle Industrie, c’è attesa infatti per il sorteggio del calendario per la stagione 2020/2021. Il tecnico Domenico Toscano comunque non vuole distrazioni e, come da programma, ha richiamato la squadra questa mattina intorno alle 10.00 per effettuare la sessione giornaliera di allenamento: dopo aver svolto attivazione muscolare in palestra, il gruppo si è spostato sul campo dove gli amaranto hanno svolto esercitazioni di carattere tattico. Una nuova seduta di allenamento mattutina è prevista per la giornata di domani.