Reggina, il report dell’allenamento: 48 ore alla trasferta di Salerno

24 Settembre 2020 11:49

Penultimo allenamento della settimana per la Reggina di Mimmo Toscano. Gli amaranto si preparano ad affrontare la trasferta sul campo della Salernitana

La Reggina si prepara alla trasferta di Salerno, che darà il via al campionato di Serie B degli amaranto: penultimo allenamento della settimana per la squadra di Mimmo Toscano a poco più di 48 ore dalla gara contro i campani. I ragazzi sono scesi sul campo numero due del centro sportivo Sant’Agata. Dopo una iniziale fase di riscaldamento, sono state effettuate delle esercitazioni di natura tattica. La sessione si è conclusa con una partitella. La squadra si ritroverà domani per la prima rifinitura stagionale prima della partenza in direzione Salerno.