Reggina, esercitazioni fisiche per gli amaranto: l’esordio in campionato si avvicina

15 Settembre 2020 12:19

Reggina, il report dell’allenamento: Toscano vuole arrivare all’esordio contro la Salernitana con una condizione fisica ottimale

Non vuole lasciare nulla al caso il mister Domenico Toscano. L’allenatore calabrese conosce bene l’importanza di iniziare il campionato di Serie B con la marcia giusta, soprattutto con una squadra come la Reggina che quando viaggia sulle ali dell’entusiasmo si può regalare soddisfazioni. Stamane il gruppo ha effettuato la seduta di allenamento giornaliera sotto le direttive dello staff tecnico: la prima fase si è svolta in palestra, con i calciatori impegnati in esercizi di forza. In un secondo momento la rosa si è diretta verso il campo numero 2, dando seguito al lavoro effettuato in palestra, provando alcune soluzioni con palla e concludendo la sessione con una partitella a campo ridotto. Una seduta dunque basata molto sull’aspetto fisico e sulla preparazione atletica. Per la giornata di domani è prevista ancora una volta una sessione di allenamento mattutina.